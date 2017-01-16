Меркель та Олланд впевнені у ратифікації Угоди про асоціацію та скасуванні віз для українців

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Порошенко, Меркель та Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2016 року Європарламент прийняв пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС. Рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців буде прийматися в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради і Європарламенту.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін обережно заявляє, що скасування віз для громадян України може відбутися навесні 2017 року. Також він нещодавно запевняв, що в Європейському Союзі немає побоювань, що скасування віз для українців призведе до великої міграції населення.