Порошенко повідомив, з якими країнами Україна готова до двосторонніх відносин

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова до двосторонніх взаємин з країнами АТР (Азіатсько-Тихоохенського регіону), Близького Сходу, Латинської Америки та країнами Африки.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

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Крім того, Порошенко заявив, що вже настав час для взаємних візитів.

«Україна готова до двосторонніх взаємин з країнами АТР, Близького Сходу, Латинської Америки, країнами Африки. Час для взаємних візитів», - написав він.

Україна готова до двосторонніх взаємин з країнами АТР, Близького Сходу, Латинської Америки, країнами Африки. Час для взаємних візитів — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами у лютому-березні, що необхідно для початку міжінституційних переговорів Європейської комісії, Європейської Ради і Європейського парламенту для скасування віз для українців.

"Наразі домовленість щодо механізму призупинення безвізового режиму досягнута. Має бути формальне схвалення цієї домовленості у лютому або березні. І відразу після цього відбудеться тріалог у Брюсселі між різними інституціями, щоб формально погодити візову лібералізацію для України", - заявив Мінгареллі.