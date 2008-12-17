Семенюк упевнена, що на неї закону немає

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляє, що в чинному українському законодавстві на сьогодні відсутнє положення, керуючись яким можна законно зняти голову ФДМУ, а сама вона ніколи не напише заяви про звільнення за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, так сьогодні на прес-конференції у Харкові прокоментувала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО слова деяких політиків про необхідність звільнення її з посади голови ФДМУ.

За її словами, законодавча норма, згідно з якою можна звільнити голову Фонду держмайна, у законодавчій базі 2004 року прописана не була.

«Немає закону щодо мого звільнення, - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Хай спочатку приймуть закон, потім цей закон підпише Президент, а потім вже звільняють».

Як наголосила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, можливим є звільнення голови ФДМУ за власним бажанням, але вона такої заяви не писатиме. «Моєї заяви ніколи не буде!», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Кабмін пропонував Верховній Раді призначити головою ФДМУ депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА. Проте на початку червня його кандидатура була замінена фракцією БЮТ на кандидатуру Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Разом з тим 11 грудня у ВР були зареєстровані проекти постанов Кабміну про призначення А.ПОРТНОВА головою Фонду держмайна і звільнення з цієї посади В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, яка очолює ФДМУ з квітня 2005 року.