У російському МЗС відреагували на позов України проти РФ до Міжнародного суду ООН

У МЗС Росії прокоментували позов України проти Росії до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Коментар оприлюднено на сайті МЗС РФ.

Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що позов України проти Росії в Міжнародний суд ООН переслідує політичні інтереси.

"Звернення проти Російської Федерації в Міжнародний суд переслідує лише короткочасні політичні інтереси", - йдеться в повідомленні.

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У той же час у МЗС Росії заявляють, що Україна нібито не представила підтверджень своєї позиції про те, що мають місце обставини, які потрапляють під конвенцію щодо боротьби з фінансуванням тероризму.

«На жаль, українська сторона не проявила інтересу до діалогу з Росією і, одностороннім чином перервавши консультації, вирішила подати позов до Міжнародного суду», - заявили у російському МЗС.

Як повідомляв УНІАН раніше, 16 січня президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ подати позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН про протидію фінансуванню тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

До кінця вчорашнього дня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.