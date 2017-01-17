У МЗС дали прогноз щодо тривалості розгляду судом у Гаазі позову України проти РФ

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявляє, що позов проти Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації розглядатиметься Міжнародним судом ООН кілька років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

Зеркаль роз'яснила в частині позову України проти Росії поняття суті застосування Міжнародним судом ООН "попередніх заходів".

"Що таке попередні заходи? У разі невідворотності небезпеки погіршення ситуації, навколо якої між державами виник спір, який передається на розгляд Міжнародного суду ООН, будь-яка з цих сторін може звернутися з проханням про застосування попередніх заходів", - зазначила заступник міністра.

Разом з тим вона зауважила, що український позов має пріоритетний характер.

"Вже на цьому тижні відбудеться слухання в Міжнародному суді ООН, і буде визначена дата, коли саме розглядатиметься частина нашого позову", - наголосила Зеркаль.

Читайте такожУ МЗС пояснили, чому Україна не подає позов до міжнародного суду ООН щодо повернення Криму

Також вона розповіла про досвід Грузії щодо звернення у Міжнародний суд ООН після окупації Росією Абхазії та Південної Осетії.

"Грузини подали свій позов 8 серпня про застосування попередніх заходів. Вже слухання відбулися на початку вересня, 8-10 вересня, а 14 жовтня було прийнято судом рішення про застосування заходів", - сказала представник МЗС.

"Ми розраховуємо, що в даному випадку суд також буде рухатись приблизно в цих часових рамках. Що нам це дає? Рішення про застосування тимчасових заходів передається Міжнародним судом ООН через генерального секретаря ООН до Ради безпеки. І Рада безпеки здійснює нагляд за дотриманням сторонами рішення про застосування тимчасових заходів", - пояснила Зеркаль.

"Ми сподіваємося, що таким чином ми зможемо доносити до міжнародної спільноти інформацію про порушення Росією, зокрема, і режиму контролю на кордоні, зокрема, прав кримськотатарського і українського населення в Криму", - додала заступник міністра.

Читайте такожСуд ООН у Гаазі оприлюднив деталі позову України проти Росії

На її переконання, це буде дієвим інструментом у подальшій боротьбі України з російською агресією та її проявами.

"Що стосується взагалі розкладу розгляду справи, то це дійсно доволі важка і тривала процедура. Після прийняття рішення про застосування тимчасових заходів зазвичай суд дає сторонам певний період на підготовку так званого меморандуму. Меморандум - це подання всього файлу з усією доказовою базою", - заявила Зеркаль.

За її словами, у випадку Грузії на це знадобилося 9 місяців. Як зауважила заступник міністра, після того другій стороні також дається право підготувати контр-меморандум.

"Тобто, ця справа буде доволі тривалою, і суд буде її розглядати декілька років", - наголосила Зеркаль.

Окрім того, вона сказала, що у разі застосування тимчасових заходів "ми будемо принаймні убезпечені від погіршення ситуації, або принаймні, матимемо право виносити цю ситуацію весь час на засідання Ради безпеки ООН".

Зеркаль відзначила, що позов України є першим випадком в історії, коли одна країна звинувачує іншу країну у фінансуванні тероризму. "Тобто, ми є певними піонерами на цьому шляху. Тому сказати, які саме заходи можуть бути визнані судом як дієві, зараз неможливо з огляду на відсутність практики суду", - сказала Зеркаль.

Окремо вона сказала, що Рада безпеки ООН здійснює нагляд за дотриманням рішень Міжнародного суду ООН. "Якщо одна зі сторін звинувачується в порушенні вимог, і є рішення, то ця сторона не бере участь у голосуванні у Раді безпеки", - заявила Зеркаль.

Читайте такожПорошенко: ми маємо більше, ніж потрібно доказів для притягнення РФ до відповідальності в Гаазі

За її словами, Україна просить, щоб був здійснений контроль, і щоб Росія утрималась від подальшого постачання зброї. Вона сказала, що наразі важко сказати, як це може бути сформульовано у рішенні суду. "Ми очікуємо, що це рішення буде прийнято протягом двох місяців, а потім це вже робота наша з Радою безпеки безпосередньо і з партнерами", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України.