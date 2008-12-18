У Ющенка погрожують Стельмаху звільненням

Заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не виключає звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Відповідаючи на питання журналістів, чи можна вважати результати сьогоднішньої зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА зі В.СТЕЛЬМАХОМ та міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ першим кроком у напрямку звільнення В.СТЕЛЬМАХА з його посади, А.КИСЛИНСЬКИЙ сказав, що «для Президента немає священних корів».

За його словами, якщо доручення Президента і надалі не будуть виконуватися, він буде ухвалювати відповідні рішення.