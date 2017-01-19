Рада підтримала допуск іноземних військ в Україну у 2017 році для участі у навчаннях

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 329 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено схвалити рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, в українсько-американському навчанні "Сі Бриз-2017" та в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент-2017".

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Так, передбачено дозволити допуск у 2017 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав: Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО і держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 3 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів) на строк до 365 діб у січні-грудні 2017 року в рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил; США, інших держав-членів НАТО і держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2,5 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів, до 5 підводних човнів, до 10 літаків і вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки) на строк до 25 діб у липні-вересні 2017 року в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз-2017".

Крім того, йдеться про підрозділи США, інших держав-членів НАТО і держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків, до 10 вертольотів) на строк до 25 діб у червні-листопаді 2017 року в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент-2017".

Як ідеться в пояснювальній записці, фінансування витрат, пов’язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2017 році, в сумі 34 888,3 тис. грн планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2017 рік за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Збройних сил України та підготовка військ” за напрямом “підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)”.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.