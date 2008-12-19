Яценюк: не треба багато кричати про боротьбу з корупцією

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) вважає, що введення декларації видатків чиновників дозволить зменшити масштаби корупції.

Таку думку А. ЯЦЕНЮК висловив сьогодні у прямому ефірі радіо “Ера FM”.

“До того моменту, поки ми не введемо декларування видатків, ми не будемо розуміти, як і за що живуть українські можновладці. Не може бути на людині, яка представляє українську владу, умовно кажучи, одягнуто в два рази більше по ціні, ніж у нього річна декларація... Це означає, що він живе не за свої гроші. Це означає, що він бере хабарі. Це дуже просто. І не треба багато кричати про боротьбу з корупцією – введіть декларацію, посадіть правоохоронні органи на контроль цих речей. І ми тоді побачимо, що ми якісно змінимо владу в тому числі”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.