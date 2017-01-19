В МЗС РФ заявили, що відносини із США почали псуватися ще до російського вторгнення в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

«Підсумки, на жаль, будемо називати речі своїми іменами, плачевні. Демократична команда, що йде, свідомо обрушила двосторонні зв'язки до стану часів «холодної війни». Причому до свого останнього дня вона продовжувала і, я б сказала, продовжує навіть ще в останні години, ми це бачимо і спостерігаємо, завдавати ударів по їх фундаменту», - сказала Захарова.

За її словами, саме Барак Обама після обрання на пост президента США проголосив «перезавантаження» відносин з РФ, проте співпраця тривала недовго.

Захарова вважає, що коли Росія не погодилася на співпрацю за схемою ведучого і веденого, як США працює з Європою, Вашингтон почав побоюватися зміцнення російських позицій на світовій арені і почав вдаватися до конфронтації, застосовуючи інструменти тиску.

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«Все це почалося до відомих подій в Україні, все, що потім прикривалося Кримом і Донбасом – це не відповідає дійсності», - сказала Захарова.

Зокрема, вона зауважила, що було прийнято санкційний Закон Магнітського.

«В американських «чорних списках» зараз 172 російських громадян, а також 350 наших юридичних осіб, включаючи флагмани енергетики, військово-промислового комплексу і фінансового сектору», — сказала Захарова.

Вона переконана, що для того, аби виправдати цю політику і цей підхід, «було придумано тезу про агресивну поведінку Росії, яка абсолютно не має під собою жодної фактури. Вона була використана з усією пропагандистською потугою».

«Під цим приводом США нарощували потенціал Пентагону і НАТО біля російських кордонів, продовжували розгортати систему протиракетної оборони, вели інші приготування у військовій сфері», - додала Захарова.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.