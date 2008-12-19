Ющенко каже, що Янукович - як боксер, який демонструє халат і одеколон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає “політичною бравадою” намір лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА вивести українців на акції протесту, якщо уряд протягом 100 днів не впорається з кризою.

Про це він заявив у інтерв’ю газетам “Україна молода”, “День” і “Факти”.

“Інститути політичних партій придумані для того, щоб через політичний діалог демонтувати кризи, які виникають. Партії існують як спосіб гармонізації суспільної і владної позиції, і їхнє завдання – не творити кризи, а вирішувати їх… А заяви такого типу – це політична бравада, розминка перед боєм. Знаєте, як боксери перед виходом на ринг демонструють, який у кого халат, яка обслуга, як там їх одеколоном бризкають і масажують... Думаю, це саме той варіант”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Якщо влада у сто днів не наведе порядок у країні, то через сто днів ми піднімемо всю країну».