Ющенко каже, що Янукович - як боксер, який демонструє халат і одеколон
Президент думає, що це розминка
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає “політичною бравадою” намір лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА вивести українців на акції протесту, якщо уряд протягом 100 днів не впорається з кризою.
Про це він заявив у інтерв’ю газетам “Україна молода”, “День” і “Факти”.
“Інститути політичних партій придумані для того, щоб через політичний діалог демонтувати кризи, які виникають. Партії існують як спосіб гармонізації суспільної і владної позиції, і їхнє завдання – не творити кризи, а вирішувати їх… А заяви такого типу – це політична бравада, розминка перед боєм. Знаєте, як боксери перед виходом на ринг демонструють, який у кого халат, яка обслуга, як там їх одеколоном бризкають і масажують... Думаю, це саме той варіант”, – сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Якщо влада у сто днів не наведе порядок у країні, то через сто днів ми піднімемо всю країну».