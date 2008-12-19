У «Нафтогазу» немає боргу за поставлений з Росії газ

НАК «Нафтогаз України» сплатив за газ, поставлений з Росії у вересні і жовтні, тому можна категорично стверджувати, що на сьогоднішній день у компанії немає боргу за газ перед «Газпромом».

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«По-перше, зараз не йдеться про погашення (боргу – УНІАН), оскільки станом на даний момент все, що вважалося як заборгованість на базі офіційних контрактів, вже погашено. Йдеться про поточні платежі за листопад і грудень», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що згідно зі взаємозобов’язуючими документам, оплата за минулий місяць здійснюється протягом наступного місяця. «Тобто ми до кінця грудня повинні сплатити за газ, одержаний в листопаді. Відповідно, газ, який буде одержано в грудні, має бути сплачений до кінця січня 2009 року. Як правило, в схемах співпраці, що склалися, всі проплати здійснювалися між 20-м і 30-м числами. Отже зараз термін "борг" не має фігурувати. Йдеться про розрахунки за поточний місяць в рамках контрактів - це абсолютно прийнятна схема», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що непроведення оплати за газ, одержаний в листопаді і грудні, враховуючи таку схему оплати, не може бути аргументом для відмови російською стороною в підписанні контрактів на поставки газу до України в 2009 році.

«Я думаю, що ми вийдемо на нормальну співпрацю», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА повідомила, що на даний момент завершено розрахунки за природний газ, спожитий у вересні-жовтні, – перераховано 1 млрд. дол. Зараз, за її словами, відбувається накопичення необхідних сум для оплати закачаних обсягів газу.