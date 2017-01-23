Турчинов прокоментував замах з "російським слідом" на Геращенка

Як поінформували у прес-службі РНБО, Турчинов зазначив, що попередня інформація дозволяє стверджувати, що замах на Геращенка був пов’язаний із його професійною діяльністю та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України.

Також Турчинов додав, що це не єдиний випадок терористичної діяльності, організованої російськими спецслужбами на українській території, який розслідують працівники СБУ та Національної поліції.

Керівник РНБО зазначив, що для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. «Їхня спецпідготовка та навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України», – наголосив Турчинов.

Секретар РНБО наголосив, що російськими спецслужбами ставиться завдання перед створеною мережею терористичних груп – ліквідація політичних, громадських діячів, представників ЗМІ «з метою нагнітання страху, створення хаосу та дестабілізації ситуації в Україні, щоби зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ».

За його словами, відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності «повністю несе політичне керівництво РФ, яке перетворило свою країну на центр світового тероризму».

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«Україна буде переслідувати в правовому порядку та вимагати, у тому числі через міжнародні інстанції, видачі всіх злочинців, причетних до організації терористичної діяльності на нашій території, які ховаються за посвідченнями російських спецслужб на території РФ. Ми будемо жорстко припиняти будь-які дії, що загрожують життю українських громадян», – підсумував секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня стало відомо про затримання двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенка. Головними мотивами замаху є діяльність сайту "Миротворець" і жорстка антиросійська діяльність Геращенка. Зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він підірвався на місці або під час руху. Згідно з перехопленими розмовами, після скоєння злочину вони планували втекти в Росію. Геращенко повідомив, що правоохоронці попередили його про підготовку замаху.

21 січня Шевченківський районний суд Києва заарештував зловмисників на два місяці без права внесення застави. Згідно ст. 112 Кримінального кодексу, на підставі якої відкрито кримінальне провадження, у разі доведення вини у суді їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.