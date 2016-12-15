ЗМІ опублікували відео, на якому невідомі "суфлери" дають Онищенко інструкції перед інтерв'ю

На ньому Онищенко проходить інструктаж перед інтерв'ю, в ході якого двоє невідомих розповідають йому, як виглядати "не партнером Порошенка, який втік", а переслідуваною "жертвою тирана".

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На відео чітко чути голоси двох різних людей, які повчають українського депутата, що і як говорити. Причому один з невідомих, володар яскравого українського акценту, грає роль ведучого, а другий – консультанта, стежить за чистотою меседжів.

"Повторимося, ми не знаємо, де було знято це відео, але точно вже не в Україні, і це вже точно вкладається в ті кремлівські ідеологеми, які пан Кадиров озвучував на російському ТБ", - пише Обозреватель.

Ведучий. Я там махну, я зараз не махаю там, ми ще поговоримо. Я зараз не буду ставити запитання, бо вийде, що навідні запитання, навідні... тобто, не можна ставити навідні запитання. Тому сказати, ви зараз почніть з такої фрази. Зараз він включить, пауза - 1 секунда, ви говорите: "Але та ситуація, коли я його вважав партнером, потім змінилася". Адже це так і є...

О. Угу. Ну так.

В. Це ж правда. Але та ситуація, коли я його вважав партнером, змінилася. І після чого змінилася. До чого він вас примушував, потім він почав забирати кампанію... Він агресор, розумієте? А ви змушені були йти у нього на поводу. А так зараз виходить, що ви - його партнер, який від нього втік. А тут треба тиск. Потім я вам задам... просто я не буду зараз... я вам задам питання, коли ж ви розповісте, скажу, ну а як ви себе відчуваєте, коли з такими заявами виступаєте ви не боїтеся за своє життя, взагалі за ситуацію? Ви повинні сказати, що я в своєму житті взагалі стільки всього пережив, і я розумію, що потрібно залишити дітям, пам'ять якусь, треба бути чесним, сісти і сказати правду в очі: мені погрожують, мені справді надсилають загрози, можете говорити, можете не говорити, але я для себе прийняв рішення – я залишуся чесним. ... І тепер, коли я махну рукою, просто... я мовчу і через півтори секунди починається запис.

У Онищенко падає передавальний блок від мікрофона.

В. Трапляється.

О. Ні-ні. Це впала якась...

Консультант. Питання з ось цим примусом і питання з безпекою.

В. Це важливо, тому що якщо не дай Бог вони спробують щось зробити, у вас вже є цей запис, це чисто ваша безпека, що ви їх звинувачуєте. Ви зараз не кажіть, що ви їх звинувачуєте, ви кажете: "Мені вони погрожують. Якщо в наступний раз з вами щось станеться, винні вони.

О. Та ні.

В. Щоб вони не думали нічого цього зробити. Вони ж погрожували вам, ви ж самі мені це говорили.

О. Ну-у...

В. І все, більше нічого такого... Може, ви забули щось сказати, може, подумайте, що ви забули. Як для мене, так ніби все нормально. Єдине - не повністю розкрита тема для обивателя... 12 млн людина запитає, - куди? Отримав і куди? І так і не пішли. Когось підкупили? Незрозуміло.

О. Там же ж Крюкова дає конкретно за які... Ви ж одночасно випускаєте з нею статтю...

В. А, так...

О. І вона розкриває. У Крюкової... Я ж не можу говорити, що Крюкова бере... Я кажу про це.

Консультант. Ви ж їй цікаво розповідали.

О. Так. А Крюкова конкретно говорить по законопроектах, скільки грошей, скільки за який законопроект, скільки за генпрокурора, скільки за...

В. Я вам поставлю таке питання, а ви скажіть, ну це так, якщо доречно: "У мене зараз під рукою цих цифр немає". Але я ось...

О. Навіщо, ми ж... я не хочу говорити. Ми ж даємо одночасно, ми даємо в телевізор, а вона дає в пресу. У неї всі цифри, у неї інтерв'ю з депутатами.

К. Може, у неї не ввійде і тут...

О. Ні-ні-ні, увійде.

В. Головне: пауза між нами секунда. Не відразу включається. Можете спокійно розмовляти і все.

Починається запис.

О. Добрий день. Я у прямому ефірі?

В. Так, ви в прямому ефірі. Здрастуйте, раді бачити вас в нашій студії...

На відео є ще один епізод "прямого ефіру", в якому ведучий і Кадиров-Онищенко обговорюють НАБУ. Онищенко намагається представити керівництво Антикорупційного бюро виключно як структуру, повністю підконтрольну Банковій.

При цьому Онищенко заявив, що відвідував ночами АП одночасно з Ситником, натякнувши, що він відвідував Банкову не заради нарад, а отримувати завдання: мовляв, НАБУ належить до тих інститутів, які забезпечують абсолютну владу Президента, і Порошенко використовує цей інструмент до особливих людей, на яких не може "наїхати" звичним способом.

"Це відео розкриває чисту політтехнологічність схеми публічного захисту пана Кадирова-Онищенко, бо вся "правда-матка" інсталюється в нього невідомими консультантами", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.