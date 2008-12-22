Балога помітив, що долар «застрибав» після переговорів Тимошенко з Соросом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не погодиться звільнити Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Про це заявив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Керівник президентського Секретаріату в чергове звинуватив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у тому, що її діяльність призвела до економічної кризи. Також він висловив думку, що останні заяви прем’єра свідчать про початок нею президентської боротьби й намагання перекласти відповідальність за свої прорахунки на інших.

В.БАЛОГА зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО намагається звільнити голову Національного банку В.СТЕЛЬМАХА й замінити його на свого ставленика. «Відверто спекулюючи на темі курсу гривні, прем`єр робить вигляд, що ні вона, ні її уряд зовсім не причетні до обвалу національної валюти. Але варто згадати, що перша хвиля зниження курсу гривні до долара пройшла якраз після таємних переговорів Ю.ТИМОШЕНКО з відомим фінансовим спекулянтом Дж.СОРОСОМ”, - зауважив він.

“Нині для того, щоб підім`яти під себе ще й курсову політику НБУ, керівник уряду хоче просунути в керівництво регулятора свою людину з числа тих «любих друзів», які віднедавна увійшли в її оточення. Це марні плани. Президент ніколи не погодиться замінити В.СТЕЛЬМАХА, з яким має багаторічний досвід спільної роботи, у тому числі і в кризові часи, на того, хто під диктовку Ю.ТИМОШЕНКО на всіх телеканалах критикує зусилля Національного банку з валютної стабілізації”, - наголосив В.БАЛОГА

Він підкреслив, що нинішньому урядові не вдасться уникнути відповідальності за допущену кризу в економіці. “Суспільство вже не можна буде ввести в оману красивою брехнею, адже згубні наслідки кричущої непрофесійності Кабінету Міністрів під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО вже відчув кожен українець”, - наголошує глава СП.