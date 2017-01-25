Президент Пінчук для України: на мрії російських ЗМІ відреагували у Кремлі

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

На запитання, чи є Пінчук кремлівським кандидатом, Пєсков відповів: «Ні. У нас немає прокремлівських кандидатів, це українському народу потрібно визначати, хто може, а хто не може бути президентом України».

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На уточнююче запитання УНІАН, у зв'язку з чим про Пінчука в такому ключі почали активно повідомляти російські державні ЗМІ, Пєсков заявив: «На це я не можу відповісти, ви повинні запитувати у цих ЗМІ».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року в газеті The Wall Street Journal було опубліковано статтю Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

Пінчук вважає, що умови для проведення чесних місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу неможливо досягти, доки Україна не відновить повний контроль над тими територіями, але запропонував не звертати увагу, що окремі райони Донецької та Луганської областей окуповані Росією, й спробувати провести місцеві вибори.

Також він запропонував українській владі подумати над тимчасовою відмовою від членства в Європейському Союзі та від вступу до НАТО в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

24 січня Служба безпеки України призначила експертизу висловлювань Пінчука з приводу врегулювання конфлікту з РФ.

Напередодні ряд російських ЗМІ назвав Пінчука потенційним майбутнім президентом України.