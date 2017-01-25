"Друзі РФ" у ПАРЄ пропонують зміни до української резолюції

Вже зареєстровано 24 поправки до цього документа, передає "Європейська правда".

Найбільше – 10 поправок – подано спільно представниками української делегації на чолі з Володимиром Ар’євим. Окрім внесення термінологічних правок, депутати пропонують наголосити на окремих досягненнях України, а також зазначити, що рішення про заборону в’їзду в Україну російських пропагандистів відповідають міжнародному праву.

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Також пропонується додати до резолюції два пункти про російську агресію, визнавши її "головним ризиком для дестабілізації та погіршення безпекового режиму".

8 поправок запропонували "друзі РФ" - група проросійських крайньо лівих депутатів з різних країн. Вони, серед іншого, пропонують замінити згадки про російську агресію на "громадянську війну".

Депутати з Угорщини, Румунії та Польщі спільно подали три поправки щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Юлія Льовочкіна та її колеги з групи соціалістів просять наголосити на неприпустимості тиску на опозицію у Верховній Раді.