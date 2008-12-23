Яценюк здогадався, чому Україна не має Нобелівських лауреатів

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (НУ-НС) впевнений, що в Україні необхідно змінити підходи до освіти, релігії та мови.

Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на сьогодні немає жодного українського вищого навчального закладу, який занесений до міжнародних рейтингів. За його словами, близько 20% випускників не можуть знайти роботу за фахом. “Нація не має Нобелівських лауреатів” - додав він. А.ЯЦЕНЮК вважає, що це свідчить про якісні та кількісні показники освіти.

За його словами, необхідно “відродити вітчизняну освіту через підвищення фаховості як викладачів, так і студентів”. Він наголошує, що для цього необхідно змінити підходи в питаннях фінансування, а також удосконалити систему акредитації вищих навчальних закладів. А.ЯЦЕНЮК виступає за те, щоб освіта, в тому числі професійно-технічна, має узгоджуватись з реаліями життя, і в першу чергу, з реаліями української економіки.

Він переконаний, що трьома базовими принципами формування особистості є родина, освіта та релігія. Говорячи про релігію, А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що в Україні має бути повага до всіх конфесій. “Не можна допустити політичного тиску на церкву і політизації церкви як такої” – додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що в Україні мова, як і релігія, “стала предметом політичної спекуляції”. “Не зміна Конституції в частині мовного питання вирішить дискусію навколо цієї проблеми, а держава має створити умови, щоб українці могли вільно вивчати та користуватися, російською, англійською, німецькою, польською, французькою та іншими мовами, які вважають своїми рідними чи хочуть опанувати”, – наголосив він.