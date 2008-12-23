Нардепам почали роздавати проект бюджету-2009
16:04, 23 грудня 2008Політика
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Презентація буде на вечірньому засіданні
Народним депутатам України перед початком вечірнього пленарного засідання роздають проект державного бюджету на 2009 рік, підготовлений урядом.
Як передає кореспондент УНІАН, кожен депутат отримує свій примірник відповідного законопроекту на столах реєстрації.
Очікується, що під час вечірнього пленарного засідання відбудеться представлення проекту держбюджету у ВР.
Як повідомляв УНІАН, урядовий проект бюджету-2009 був зареєстрований у ВР сьогодні, 23 грудня.
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