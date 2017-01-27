Фейгін: низку списаних "героїв Новоросії" скоро увінчають Бородаєм і Гіркіним
Російський адвокат Марк Фейгін вважає, що слідом за екс-ватажком «ЛНР» Валерієм Болотовим помруть інші діячі терористичних «республік» - Олександр Бородай та Ігор Гиркин, яких пов'язує інформація щодо збитого малайзійського «Боїнга».
Про це Фейгін написав у своєму твіттері.
«Низку "списаних" героїв Новоросії увінчають найближчим часом Бородаєм і Гіркіним. Причому, у них ситуація зовсім безвихідна, через Боїнг», – зазначив адвокат.
«Складається враження, що ФСБ працює, як філія СБУ», – зазначив раніше Фейгін, коментуючи інформацію про смерть Валерія Болотова.
Складається враження, що ФСБ працює, як філія СБУ//Помер перший голова ЛНР Валерій Болотов: https://t.co/ZnbICguFv8— Mark Feygin (@mark_feygin) 27 січня 2017 р.
Низку "списаних" героїв Новоросії увінчають найближчим часом Бородаєм і Гиркиным. Причому, у них ситуація зовсім безвихідна, з-за Боїнга— Mark Feygin (@mark_feygin) 27 січня 2017 р.
Водночас, в соціальних мережах прихильники бойовиків заявляють, що Болотова, який хотів повернутися в Луганськ і розповісти про злочинну діяльність Плотницького, швидше за все, ліквідували.
Ватники вважають, що Болотов не помер, а його вбили,тому що він збирався повернутися в Луганськ і розповісти про звірства ватажків бойовиків расейских pic.twitter.com/rT8KYMDiJc— Кримський бандерівець (@CrimeaUA1) 27 січня 2017 р.
Як раніше повідомляв УНІАН, російське видання «РБК» з посиланням на колишнього прем'єр-міністра «ДНР» Олександра Бородая і джерело, близьке до Болотова, поінформувало про смерть Валерія Болотова.
Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Джерело РБК, близьке до Болотова, підтвердило смерть колишнього глави луганських терористів. За інформацією РБК, причини смерті Болотова з'ясовуються.
Смерть Болотова підтвердив і біглий український політик Олег Царьов.