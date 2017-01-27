Фейгін: низку списаних "героїв Новоросії" скоро увінчають Бородаєм і Гіркіним

18:37, 27 січня 2017
Політика
1597 0

Російський адвокат Марк Фейгін вважає, що слідом за екс-ватажком «ЛНР» Валерієм Болотовим помруть інші діячі терористичних «республік» - Олександр Бородай та Ігор Гиркин, яких пов'язує інформація щодо збитого малайзійського «Боїнга».

Фейгін вважає, що незабаром помруть і інші екс-лідери бойовиків / фото УНІАН

Про це Фейгін написав у своєму твіттері.

«Низку "списаних" героїв Новоросії увінчають найближчим часом Бородаєм і Гіркіним. Причому, у них ситуація зовсім безвихідна, через Боїнг», – зазначив адвокат.

«Складається враження, що ФСБ працює, як філія СБУ», – зазначив раніше Фейгін, коментуючи інформацію про смерть Валерія Болотова.

Водночас, в соціальних мережах прихильники бойовиків заявляють, що Болотова, який хотів повернутися в Луганськ і розповісти про злочинну діяльність Плотницького, швидше за все, ліквідували.

Як раніше повідомляв УНІАН, російське видання «РБК» з посиланням на колишнього прем'єр-міністра «ДНР» Олександра Бородая і джерело, близьке до Болотова, поінформувало про смерть Валерія Болотова.

Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Джерело РБК, близьке до Болотова, підтвердило смерть колишнього глави луганських терористів. За інформацією РБК, причини смерті Болотова з'ясовуються.

Смерть Болотова підтвердив і біглий український політик Олег Царьов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Болотов#Гіркін#Бородай