Заступника прокурора Кіровоградської області затримали під час спроби підкупу - Луценко

Правоохоронці на хабарі затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області.

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Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook.

«Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду. Чистимо ГПУ від зрадників», - зазначив Луценко.

Разом з тим він не повідомив інших подробиць затримання.

Як повідомили в Центральноукраїнському антикорупційному офісі, мова йде про Олексія Варакіна, який був затриманий під час передачі хабара в сумі 1 тис. доларів військовому прокурору за те, щоб останній не подавав позов до суду.

"Тривають слідчі дії. Підозрюваного прокурора доставили до Києва", - йдеться в повідомленні.

У ЦАО відзначили, що дружина підозрюваного прокурора - Наталя Варакіна - працює суддею Кіровського райсуду Кропивницького.