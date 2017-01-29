Заступника прокурора Кіровоградської області затримали під час спроби підкупу - Луценко
У той же час генеральний прокурор не повідомив інших подробиць затримання.
Правоохоронці на хабарі затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області.
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Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook.
«Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду. Чистимо ГПУ від зрадників», - зазначив Луценко.
Разом з тим він не повідомив інших подробиць затримання.
Як повідомили в Центральноукраїнському антикорупційному офісі, мова йде про Олексія Варакіна, який був затриманий під час передачі хабара в сумі 1 тис. доларів військовому прокурору за те, щоб останній не подавав позов до суду.
"Тривають слідчі дії. Підозрюваного прокурора доставили до Києва", - йдеться в повідомленні.
У ЦАО відзначили, що дружина підозрюваного прокурора - Наталя Варакіна - працює суддею Кіровського райсуду Кропивницького.