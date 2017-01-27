ЗМІ назвали ім'я затриманого на хабарі судді Солом'янського райсуду Києва

Про це Українській правді повідомили джерела в адвокатських колах.

Посередником в отриманні хабара, згідно з інформацією УП, був директор адвокатського бюро ПМ і Компанія Віталій Холоденко.

Отриманий хабар в розмірі 22000 доларів США вони мали передати службовим особам Міністерства юстиції України за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку.

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Як зазначає видання, згідно з декларацією за 2015 рік, Зінченко має земельну ділянку площею 1310 кв м у селищі Зелений Бір Васильківського району Київщини.

Окрім того, у нього є "Лексус" моделі ЛС460Л, 2007 року випуску.

Відповідно до документа, у 2015 році суддя отримав 188 900 гривень зарплати, а його дружина Катерина — 18 524 грн.

Суддя також взяв кредит в банку у розмірі 89 000 грн.

Як повідомляв УНІАН, у четвер ввечері, 26 січня, суддю Солом'янського районного суду міста Києва сьогодні затримали при отриманні 22 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з майна, яке перебувало в заставі.