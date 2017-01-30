"Непростий шлях": Меркель заявила про збереження "нормандського формату"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в ході його візиту до ФРН.

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Канцлер Німеччини сказала, що ситуація на лінії розмежування викликає занепокоєння. Вона заявила, що "за останні години ми знову довідалися, що режиму припинення вогню фактично не існує, що знову гинуть солдати".

Меркель, посилаючись на дані ООН, нагадала, що на сході України вже загинуло близько 10 тис. людей.

"Ми повинні зробити все на основі того, що ми маємо, а саме: на основі Мінських угод, щоби втілювати їх. Хоча це, звичайно, є непростим завданням", - заявила Меркель.

Водночас вона висловила думку, що намагання врегулювати ситуацію на сході України в рамках "нормандського формату" є правильним шляхом. "І ми будемо надалі його дотримуватись, незважаючи на перепони, які існують, щоби добитися миру в Україні та політичної стабільності, а також територіальної цілісності України", - наголосила Меркель.

За її словами, "ця дорога не буде простою".