Бої під Авдіївкою: Порошенко в Німеччині повідомив про варварські методи бойовиків, Меркель вже знає про ситуацію

Про це повідомляє ТСН.

За словами гаранта, протягом вчорашнього та сьогоднішнього дня в районі промзони загинули загалом семеро бійців.

"За вчорашній день п'ятеро українських військових загинули, 12 зазнали поранення. Сьогодні вранці ще двоє солдат віддали своє життя за захист територіальної цілісності нашої держави і ще п'ятеро були поранені", - наголосив він.

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Порошенко додав, що ворог гатить з артилерії, розташованої у житлових районах, аби завадити АТОвцям відкрити вогонь у відповідь.

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"З артилерійських систем, які були встановлені бойовиками в житлових кварталах Донецька та Ясинуватої. Це варварські методи ведення вогню", - додав він.

За словами президента, ОБСЄ поінформували про ситуацію біля Авдіївки. РФ відмовляється реагувати на обстріли бойовиків.

Меркель підтвердила, що знає про загострення ситуації на Донбасі.

"В останні години ми дізналися, що знову не діє припинення вогню, знову гинуть солдати", - сказала вона.