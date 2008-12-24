Янукович зізнався, що Кабмін Тимошенко його вразив

Уряд і Президент України мають піти у відставку, а парламентська більшість повинна нести відповідальність за дії влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив: «Та більшість у парламенті, яка продовжує життя цієї влади, повинна також нести відповідальність». «Ми зробимо все, щоб список тих депутатів, які підтримують цю бездарну політику, був опублікований у всіх регіонах України. І ми це зробимо, щоб люди бачили, кого вони вибирають», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, на сьогодні у парламенті діє більшість за участю БЮТ, Блоку Литвина та частини НУ-НС, і «асоційованим членом» є фракція КПУ.

Лідер Партії регіонів наголосив на тому, що завданням опозиції є відсторонення від влади тих, «хто сьогодні вчепився у ці крісла і думає, що ми будемо дозволяти їм і далі в них сидіти».

Аналізуючи представлену у парламенті програму дій уряду та проект бюджету на 2009 рік, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «М’яко кажучи, вони нас у поганому сенсі вразили». «Все, що запропоновано в програмі і в бюджеті, є досить непереконливим, і зроблені вони наспіх», - вважає він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, аналіз цих документів показує, що «2009 рік проглядається ще гіршим, ніж 2008 рік».

Він піддав гострій критиці уряд за передбачене фінансування вугільної галузі. За його словами, при такому фінансуванні «вугільна галузь буде знищена урядом Юлії ТИМОШЕНКО».

На думку лідера Партії регіонів, вугільники і профспілки, побачивши цифри фінансування, які передбачені для цієї галузі, зрозуміють, що галузь позбавлена уваги уряду. «Реакція їх буде миттєва», - додав В.ЯНУКОВИЧ.