Єльченко звернувся до генсека ООН через обстріли Авдіївки

Про це йдеться в повідомленні місії України в ООН у Twitter.

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«Єльченко в листі генсекретарю ООН: вимагаємо від Росії припинити бойові дії на сході України та дотримуватися режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

До нього додається відповідний лист від 30 січня, де Єльченко, зокрема, наголошує на атаках у останні два дні з боку російських окупаційних військ із застосуванням, у тому числі, «Градів». Крім того, йдеться в листі, було вбито 8 українських військовослужбовців, ще 26 було поранено.

Також у листі йдеться про поранених та відсутність електрики у Ясинуватій і Авдіївці через артобстріли бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10.00 до 17.00, й ремонтні бригади розпочинають відновлення об’єктів. Однак пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою.