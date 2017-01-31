Порошенко доручив Єлісєєву негайно винести питання щодо Авдіївки на розгляд Радбезу ООН (відео)

Про це Порошенко сказав під час наради з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням безпекової ситуації в районі промзони в Авдіївці Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами Порошенка, «сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів».

Читайте такожБойовики нарощують сили й підтягують нові зразки озброєння до Авдіївки - український генерал (відео)

«Я хотів би наголосити, що в цих умовах, як поводять себе російські бойовики – на сьогоднішній день, вперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані «Гради», масові обстріли з крупнокаліберної артилерії, – якщо у когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності?», - сказав Порошенко.

Президент заявив, що у зв’язку з розгортанням бойових дій задіяв всі міжнародні інструменти для забезпечення режиму припинення вогню. Українська сторона звернулась до ОБСЄ, надані відповідні вказівки українським представникам у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Крім того, дано завдання сьогодні організувати переговори у складі Тристоронньої контактної групи. Поінформовані про загострення ситуації партнери у Сполучних Штатах Америки, Європейському Союзі, НАТО.