ОБСЄ сьогодні проведе засідання постійної ради через ситуацію в Авдіївці

11:50, 31 січня 2017
Війна
1168 0

ОБСЄ сьогодні проведе засідання постійної ради через загострення ситуації в Авдіївці.

Фото УНІАН

Про це повідомляє на сторінці української місії в ОБСЄ в Twitter.

Читайте також"Пекло на землі": журналіст пояснив, чому ситуація в Авдіївці стала катастрофічною

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити. Активні бої в Авдіївці тривають і вранці у вівторок.

В місті організовано пункти обігріву, роздачі харчування і теплої води. Місцева влада і ДСНС готуються до евакуації мирних жителів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою
Теги: #Авдіївка#ОБСЄ