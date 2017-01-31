ОБСЄ сьогодні проведе засідання постійної ради через ситуацію в Авдіївці

Про це повідомляє на сторінці української місії в ОБСЄ в Twitter.

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#OSCE Special Permanent Council meeting on #Avdiivka will take place today, on January 31 — UKR Mission to OSCE (@UKRinOSCE) January 31, 2017

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити. Активні бої в Авдіївці тривають і вранці у вівторок.

В місті організовано пункти обігріву, роздачі харчування і теплої води. Місцева влада і ДСНС готуються до евакуації мирних жителів.