До групи Кириленка приєднався ще один депутат
10:04, 25 грудня 2008Політика
3567 0
Наразі - 18 осіб
|Станіслав Аржевітін
Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії “Народний союз “Наша Україна”.
Наразі група налічує 18 осіб.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2008 року у Верховній Раді було створено депутатську групу «За Україну!». Головою групи її учасники одностайно обрали В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Учасники групи ухвалили спільну заяву, в якій виклали основні цілі та принципи новоствореного об’єднання.
Група є відкритою для приєднання й інших народних депутатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter