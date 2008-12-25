До групи Кириленка приєднався ще один депутат

До депутатської групи "За Україну!" приєднався народний депутат Станіслав АРЖЕВІТІН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії “Народний союз “Наша Україна”.

Наразі група налічує 18 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2008 року у Верховній Раді було створено депутатську групу «За Україну!». Головою групи її учасники одностайно обрали В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Учасники групи ухвалили спільну заяву, в якій виклали основні цілі та принципи новоствореного об’єднання.

Група є відкритою для приєднання й інших народних депутатів.