Авдіївка вже другий день залишається без електропостачання – Жебрівський

Про це у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Окупанти продовжують обстрілювати промзону та околиці міста. Сьогодні зранку гатили по місту із танків та гармат. Зараз вислати ремонтників на відновлення ліній електропередач ми не можемо, через інтенсивність обстрілів... На щастя, коксохім та фільтрувальна станція - з електропостачанням, тому місто має тепло і воду. Ми встановили додатковий насос для того, щоб подавати воду і тепло на верхні поверхи 14-поверхового будинку. Встановили також електрогенератор для лікарні», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

Під час штурму Авдіївки бойовиками четверо українських військових загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Також були поранені троє мирних жителів, у зв'язку з чим прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл як теракт.