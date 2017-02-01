Представники ОРДЛО та Росії проігнорували відеоконференцію ТКГ, сьогодні у Мінську пройде засідання - Оліфер
08:47, 01 лютого 2017Політика
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Засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську відбудеться сьогодні, 1 лютого.
У Мінську пройде чергове засідання ТКГ / Фото УНІАН
Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
За її словами, засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції вчора не відбулося у зв'язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії.
«Українська сторона говорила про загострення ситуації біля Авдіївки з головою СММ ОБСЄ в Україні, координатором робочої підгрупи з безпеки Ертугрулом Апаканом, спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком і військовими представниками України і Росії в СЦКК»,- написала Оліфер.
«Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться сьогодні о 15:00»,- додала вона.
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