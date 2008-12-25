Уряд погодився на збільшення видатків у бюджеті-2009

Кабінет міністрів України повністю підтримує пропозиції Комітету Верховної Ради з питань бюджету, напрацьовані до проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розгляду у ВР проекту державного бюджету-2009 заявив заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що з урахуванням цих пропозицій відповідний проект закону може бути ухвалений в першому читанні і в цілому.

Він наголосив, що, зокрема, було узгоджено пропозицію щодо збільшення на 2,9 млрд. грн. допомоги при народженні дитини

Також враховано видатки в розмірі 1 млрд. грн. Фонду гарантування фізичних вкладників

Також збільшено видатків на розвиток і підтримку автомобільних доріг