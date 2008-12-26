Черновецькому наснилося, що він мислить однаково з Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ упевнений, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не проти його ініціативи запровадити у Києві податок на предмети розкоші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на сесії Київради під час доповіді за внесеним до порядку денного проектом рішення про введення у Києві цільового податку на предмети розкоші.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ почав із того, що вважає за необхідне провести міський референдум з питання введення у Києві обов`язкового цільового соціального внеску власників предметів розкоші.

«Ми із завтрашнього дня можемо оподаткувати все: машини, літаки... перелік невичерпний... дійдемо до шнурків від «Бріоні», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши, що ті заможні люди, які платитимуть цей податок, навіть, на його думку, будуть раді цьому введенню.

При цьому мер сказав, що ця ініціатива відповідає філософії нинішнього прем`єр-міністра, і, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у цьому він переконався після того, як йому наснився сон, в якому брала участь Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона мені снилася вчора класно», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. На це із залу депутати жартома почали питати про сон, на що мер продовжив: «Не в еротичному сні. Нічого не вийшло, тому що я люблю свою дружину, а вона (не зрозуміло хто – УНІАН) мене іноді не любить, але оскільки вона жінка дуже серйозна, і не допускає», - щиро сміючись, не закінчив фразу мер.

Далі він продовжив, що знає, що в законопроекті бюджету України, винесеному на розгляд Верховної Ради, також є відповідна норма.

«Ми мислимо з нею (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) однаково. Причому вночі, уві сні, я одержав повне підтвердження тому», - знову сміючись, сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Потім він звернувся до депутатів: «Вона тут незримо присутня, і хоче, щоб ми за це проголосували».

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що у Києві передбачається внести додаткову плату за дорогі автомобілі, користування приватними літаками, вертольотами, а також за переміщення водним простором на приватних човнах і за проліт над містом тощо.