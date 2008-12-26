Нардепи вирішили сьогодні не перетруджуватися

Верховна Рада України відмовилася сьогодні працювати до того часу, доки не буде розглянутий весь порядок денний.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідну пропозицію, яка надійшла від голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, проголосувало тільки 219 народних депутатів з 439, зареєстрованих у сесійній залі.

У зв’язку з цим голова Верховної Ради звернувся до депутатів з проханням працювати оперативніше, аби розглянути якомога більше питань.

Як відомо, по п’ятницях ВР працює тільки до 14.00.