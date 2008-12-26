Луценко вважає, що впіймав Черновецького на несплаті податків

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО просить Державну податкову адміністрацію перевірити ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах колишніми власниками “Правекс-Банку”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ, днями фахівцями Міністерства внутрішніх справ було завершено розгляд звернення одного з народних депутатів щодо можливого порушення чинного законодавства під час продажу акцій акціонерного комерційного банку "Правекс-Банк". Йдеться про підписаний 4 лютого 2008 року договір між одним з італійських банків та АКБ "Правекс-Банк" про продаж 100% пакета акцій “Правекс-Банку” вартістю 750 млн. дол.

Як зазначили правоохоронці, на момент підписання вказаного договору акціонерами АКБ "Правекс-Банк" були фізичні особи – Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його близькі родичі, а також декілька комерційних структур, статутні частки яких майже повністю належать згаданим фізичним особам.

За офіційним повідомленням прес-центру АКБ "Правекс-Банк", згаданий італійський банк та його мажоритарні акціонери закінчили процес купівлі-продажу 100% акціонерного капіталу АКБ "Правекс-Банк" 27 червня 2008 року, відзначили в ДГЗ.

При цьому в міністерстві звернули увагу, що станом на 30 червня 2008 року, за даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, власником 99,695% пакета акцій АКБ "Правекс-Банк" є кіпрська компанія-нерезидент, прямими і опосередкованими власниками якої є члени родини Л.ЧЕРНІВЕЦЬКОГО.

Враховуючи викладене, підкреслили в ДГЗ, “можна зробити попередній висновок, що продаж майже 100% пакета акцій АКБ "Правекс-Банк" офшорній компанії здійснювався через придбання акцій згаданої компанії шляхом їх обміну”. За наявними у МВС даними, в обліках Держфінмоніторингу суму цієї операції не відображено.

На думку фахівців Державної служби боротьби з економічною злочинністю, колишні акціонери АКБ "Правекс-Банк" – члени родини Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – учинили такі дії з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які необхідно було сплатити власниками акцій банку після їх продажу, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (орієнтовно – 450 млн. грн.).

У зв`язку з тим, що здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, неподаткових платежів, установлених законодавством, а також запобігання злочинам та іншим правопорушенням у цій сфері відноситься до компетенції податкової міліції міністр внутрішніх справ направив звернення та відповідні матеріали до голови Державної податкової адміністрації України для розгляду та прийняття процесуального рішення згідно з чинним законодавством, підкреслили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України