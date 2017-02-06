На цьому тижні Рада повинна зайнятися питаннями переселенців, екології та видобутку бурштину
Цього тижня Верховна Рада має розглянути, зокрема питання екології, місцевого самоврядування, захисту внутрішньо переміщених осіб, а також питання щодо впорядкування видобутку бурштину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій.
За словами Парубія, цього тижня пропонується розглянути ті блоки питань, які залишилися нерозглянутими з попереднього пленарного тижня.
Серед них, повідомив голова ВР, блок питань екологічної політики, питання інформатизації, місцевого самоврядування, аграрної політики, а також питання захисту прав переселенців.
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Парубій зазначив, що “питання по бурштину включені в порядок денний сесії”. За його словами, є всі передумови для того, щоб це питання обговорити і ухвалити щодо нього рішення.
“Це ті головні, ключові блоки, які пропонується на цей тиждень до розгляду”, - наголосив Парубій.
Водночас, вважає він, пленарна робота парламенту мала б розпочатися із затвердження порядку денного шостої сесії Верховної Ради, яка відкривається завтра. Разом з тим, за словами Парубія, сім комітетів ще не подали свої пропозиції.
Він закликав ці комітета подати пропозиції або ж затверджувати порядок денний спершу лише на поточний тиждень.
Крім того, учасники засідання Погоджувальної ради хвилиною мовчання вшанували загиблих в ході боїв за Авдіївку українських військовослужбовців.