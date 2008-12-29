Литвин у Москві почав з «критичної точки замерзання»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і голова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Борис ГРИЗЛОВ домовились про проведення у січні 2009 року засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського парламенту, про це йшлося на зустрічі В.ЛИТВИНА з Б.ГРИЗЛОВИМ.

На початку зустрічі Б.ГРИЗЛОВ привітав В.ЛИТВИНА з обранням на посаду голови Верховної Ради України, зазначивши, що це «додає оптимізму» перспективам налагодження діалогу між нашими державами.

Голова Держдуми зазначив, що наразі українсько-російські відносини, у тому числі на міжпарламентському рівні, «перебувають не у кращому стані». «Сьогодні ми могли б говорити про те, як ці відносини поновити і почати нарощувати», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

На його думку, проблемними питаннями двосторонніх відносин є перспективи вступу України до НАТО, підтримка з боку України Грузії у російсько-грузинському конфлікті, питання Голодомору та перебування Чорноморського флоту в Україні, низка економічних питань.

У свою чергу, голова Верховної Ради України запропонував перевести розв`язання всіх проблемних питань у практичну площину, «руйнуючи фантоми реальною роботою». В.ЛИТВИН зазначив, що українсько-російські відносини є одним з основних питань, які непокоять українське суспільство. При цьому він висловив думку, що нормалізація відносин «заспокоїть людей» як в Україні, так і в Росії.

Голова Верховної Ради заявив, що першим кроком на шляху зрушення двосторонніх відносин з «критичної точки замерзання» має стати поновлення роботи Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації. В.ЛИТВИН нагадав, що засідання комісії не відбувалися протягом останніх двох років, і запропонував провести її восьме засідання вже у середині січня 2009 року. У свою чергу, Б.ГРИЗЛОВ підтримав ініціативу В.ЛИТВИНА, запропонувавши провести засідання у Москві.

Міжпарламентська комісія, вважає В.ЛИТВИН, перш за все, повинна здійснити інвентаризацію проблемних питань українсько-російських відносин і намітити послідовність їх розв`язання. Він також зазначив, що депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Російською Федерацією нараховує одну третину депутатського корпусу, наголосивши, що «це ще один інструмент, який необхідно задіяти у налагодженні міжпарламентських відносин».

Порушуючи тему євроатлантичної інтеграції України, В.ЛИТВИН зазначив, що питання вступу України до НАТО не є пріоритетним і актуальним для українських громадян. Його особиста позиція полягає у тому, що Україна має підтримувати свій нейтральний статус. «Моя позиція полягає у тому, що безпека країни, перш за все, визначається відносинами з сусідами. Якщо вони будуть налагодженими і конструктивними, це створить ключовий пояс безпеки країни, - наголосив спікер. - У цей період, коли усі країни потерпають від кризи, мали б проявитися щира дружба і підтримка між нашими країнами».

В.ЛИТВИН також підкреслив, що, не дивлячись на погіршення двосторонніх відносин на політичному рівні, двостороння співпраця в економічній сфері розвивається успішно і динамічно. У свою чергу, Б.ГРИЗЛОВ зазначив, що минулий рік був «рекордним» за рівнем товарообігу між нашими країнами.

Під час зустрічі також відбувся обмін досвідом боротьби із фінансово-економічною кризою на законодавчому рівні, обговорювалися питання прикордонної співпраці та широке коло гуманітарних питань.