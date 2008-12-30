Нафтогаз перерахував РосУкрЕнерго 1,5 млрд. доларів

НАК "Нафтогаз України" перерахував на рахунок "РосУкрЕнерго" 1,5 мільярда доларів в рахунок боргу України за поставлений Росією газ, повідомив РІА Новости прес-секретар "Нафтогазу" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

"Всі гроші на рахунку "РосУкрЕнерго". Шрифти одержали. Все перераховано", - сказав прес-секретар.

При цьому представник «РосУкрЕнерго» відмовився від коментарів.

Раніше у вівторок В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що Україна протягом дня переведе "Газпрому" кошти в рахунок погашення боргу за газ. "Нафтогаз" купив 1,5 мільярда доларів у Національного банку України, щоб перерахувати кошти. Компанія для погашення боргу узяла кредит у двох найбільших державних українських банків.

30 грудня керівництво російського газового концерну заявило про початок технічної підготовки до припинення з 1 січня 2009 року постачань газу до України.