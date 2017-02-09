У Сенаті США лобіюють розширення санкцій проти Росії - ЗМІ (відео)

Окрім того, там готується ще один документ, зміст якого навряд чи потішить Кремль, йдеться в сюжеті ТСН.

Про намір зблизитися з Росією напередодні в інтерв'ю говорив президент Дональд Трамп. Цю думку розвинув і віце-президент Майк Пенс. "Президент не дозволить аргументам минулого стати на заваді можливій співпраці з Росією і з президентом Путіним в майбутньому. У нас є спільні інтереси в боротьбі з "Ісламською державою", - наголосив останній.

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Стати на шляху цьому покликаний законопроект, який республіканець Джон Маккейн почав готувати ще до інавгурації Трампа. До сенату його внесли республіканці Ліндсі Грехам й демократ Бен Кардін разом із групою однодумців. "Акт про розгляд Росії" має змусити Білий дім детально звітувати перед сенаторами в разі, якщо президент захоче скасувати санкції. Щоб подолати вето, він має набрати 67 голосів. Проголосують за документ протягом трьох місяців, але коли саме – ще невідомо. Разом із тим у Сенаті певні, що в документу є великі шанси бути схваленим, адже Росію там не любить більшість представників. "Я думаю, в разі реальної загрози зняття санкцій та виголошення неповаги до суверенітету України, в Сенаті набереться потрібна навіть для подолання вето кількість голосів", - вважає сенатор Марко Рубіо.

Тим часом американські ЗМІ отримали інформацію про те, що більше десяти сенаторів з обох партій тихо лобіюють ще один законопроект, який розширить антиросійські санкції. Усе це потрібно для того, щоб не дати президентові, який образив багатьох порівнянням злочинів і вбивств режиму Путіна та його солдатів із діями американських військових і політиків, зробити різкий зовнішньополітичний поворот.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Конгресі США в середу, 8 лютого, мали намір представити законопроект щодо посилення процедури зняття санкцій з РФ адміністрацією президента. Документ передбачає необхідність Білому дому детально роз'яснити причини зняття антиросійських санкцій, якщо він прийме таке рішення. Після цього протягом 120 днів Конгрес може проголосувати проти подібних заходів.