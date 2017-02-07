Не може бути й мови: МЗС Польщі про скасування санкцій ЄС проти Росії

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявляють, що питання про скасування санкцій проти РФ Євросоюз не розглядає. Про це повідомив очільник польського зовнішньополітичного відомства Вітольд Ващиковський, пише «Польське радіо».

За словами Ващиковського, зважаючи на те, що Мінський процес не виконується з боку Кремля, відтак і питання про зняття санкцій не порушується.

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"Про скасування санкцій не може бути й мови. Зараз мінський процес не реалізується, а тому жодних підстав для скасування санкцій немає", - сказав Ващиковський.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідер групи Альянс лібералів та демократів Європейського парламенту Гі Верховстадт закликав керівництво ЄС вжити активних дій, щоби повернути в потрібне русло Мінський процес, і якщо Росія буде продовжувати перешкоджати вирішенню ситуації – підготувати для неї нові санкції.