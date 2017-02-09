Глава МЗС Литви сподівається на продовження санкцій ЄС проти Росії

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

"Я скажу своє особисте враження, я думаю, що ми все-таки зможемо продовжити ці санкції", - заявив Лінкявічюс і додав, що існує багато причин для прийняття такого рішення.

При цьому він вважає, що з боку США щодо подальшої долі запроваджених санкцій проглядається невизначеність. За його словами, цей "перехідний процес начебто додає європейським рядам згуртованості".

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"Я відчуваю це в наших дискусіях", - додав литовський міністр.

Також він зазначив, що запроваджені санкції були пов'язані з певними критеріями, маючи на увазі виконання Мінських угод. Глава МЗС Литви сказав, що на останньому засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, яке відбулося 6 лютого, ці питання обговорювалися, і всі ці критерії зберігають актуальність.

"Ми просто повинні поважати самі себе і свої рішення. Так що об'єктивних причин для перегляду цієї політики сьогодні немає", - заявив Лінкявічюс.

"Як буде післязавтра, ми цього не знаємо, але сьогодні цього немає. І тому я сподіваюся, що коли прийде березень і далі, коли будемо переглядати індивідуальні санкції, економічні, вже не кажучи про санкції, які запроваджено щодо Криму – там взагалі немає причин їх знімати – ми повинні так продовжити. Я так сподіваюся, незважаючи на те, які рішення будуть прийняті за океаном", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg з посиланням на декількох високопоставлених чиновників Європейського Союзу, ЄС до середини березня продовжить економічні санкції проти Росії ще на півроку стосовно більш як 100 росіян і українців, насамперед в частині заморожування активів бізнесменів, близьких до президента РФ Володимира Путіна, незважаючи на прагнення США поліпшити російсько-американські відносини.