Політолог назвав нардепів, які зробили послугу Януковичу

Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав політолог Віктор Уколов, передає ТСН.

Проект закону стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу, серед яких продовження терміну досудового слідства з 12 до 18 місяців, можливість об'єднувати у спеціальному судовому провадженні (тобто у заочному суді) багатьох обвинувачених на клопотання прокурора, а також відміну зарахування строкуознайомлення з матеріалами досудового розслідування до загального строку досудового розслідування.

"Закон про зміни народжувався, виходячи з практики прокурорів, що розслідують злочини проти Майдану та особисто Віктора Януковича. Не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти важливість запропонованих змін. Маніпуляції адвокатів, які місяцями вивчають обвинувачення, загальновідомі. Як і те, що заочне судове слідство по Януковичу стане результативним, коли вивчатиме злочини інших обвинувачених – так звану "сім'ю" колишнього президента. Адже сам він практично нічого не підписував. Логічним було сподіватися, що взагалі всі партії, що брали активну участь у Євромайдані одразу підтримають зміни законопроекту, але... спікер безрезультатно раз за разом ставив на голосування включення до порядку денного №5610, та не отримував 226 голосів. З роз'ясненнями до Верховної Ради приїжджав і Генеральний прокурор. Проте, є обгрунтований сумнів, що "Самопомочі" та іншим такі роз'яснення були потрібні", - зазначив Уколов.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також прокоментував провалене у Верховній Раді голосування за цей законопроект.

"Ми в ГПУ зробили все, щоб почати судові процеси над тими, хто грабував країну в часи Януковича, хто розстрілював Майдан, хто сприяв російській окупації. Для прийняття поправок, які удосконалюють процедуру заочного засудження згідно європейських норм ( законопроект 5610), ВР знайшла лише 225 голосів. Нема слів", написав він на своїй сторінці у Facebook.