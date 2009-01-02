Чехія, Словаччина і Австрія заявляють, що отримують газ в повному обсязі

Сьогодні, 2 січня, чеський газовий оператор RWE Transgas повідомив, що денні поставки газу в країну залишаються на колишньому рівні.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Представниця головної газової компанії Словаччини Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) також підтвердила, що припинення поставок російського газу в Україну не вплинуло на обсяги його транзиту в Європу - тиск у трубах у нормі, поставка «блакитного палива» здійснюється у повній відповідності з контрактом.

Як сказала представник SPP Дана КРСАКОВА, зменшення запасів газу в Словаччині не сталося. "Eustream, підрозділ SPP, що займається транзитом газу, функціонує без яких-небудь проблем", - запевнила вона.

Крім того, австрійський нафтогазовий концерн OMV також одержує газ з Росії через Україну в повному обсязі, повідомила представниця прес-служби компанії Міхаела ХУБЕР.

“Жодних змін в обсягах поставок нами з Нового року не зафіксовано. Поки всі поставки йдуть за планом ", - сказала вона.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 січня, офіційний представник російського «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна веде несанкціонований відбір російського газу, що йде українськими магістральними трубопроводами на експорт до Європи.

“Українська сторона відкрито визнає, що краде газ, і цього не соромиться", - сказав він на прес-конференції в Москві.

З 1 січня «Газпром» припинив поставки газу в Україну. Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту.

Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до, приблизно, 210 доларів.

Разом із тим глава “Газпрому” Олексій МІЛЛЕР 1 січня заявив, що «у зв`язку з відмовою України від пропозиції про пільгові умови поставок газу в 2009 році за ціною 250 доларів, «Газпром» здійснюватиме поставку газу в Україну з січня за ринковою європейською ціною - 418 доларів за тисячу кубометрів». (У 2008 році Україна платила 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу).