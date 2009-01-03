Газпром має намір перервати транзит через Україну

Газпром більше не може покладатися на Україну як на транзитний шлях для постачань газу до Європи і мусить знайти альтернативні канали. Про це в інтерв`ю Бі-бі-сі повідомив заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв. Він зазначив, що розраховує на підтримку з боку Європейського союзу.

Водночас О.Медведєв відкинув існуюче припущення, що його компанія навмисно йде на конфлікт з офіційним Києвом. За його словами, Газпром готовий вирішити ситуацію негайно, проте "немає жодної людини, з якою можна вести переговори".

О.Медведєв висловив думку, що проблема походить не від Росії, а від України, а отже необхідно "якнайшвидше знайти альтернативні маршрути" постачання газу до ЄС.

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