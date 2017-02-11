Адвокат запідозрив ВРП у намаганні не притягувати до відповідальності суддів, які переслідували активістів Майдану (документ)

Адвокат «Автомайдану» Роман Маселко припускає, що Вища рада правосуддя намагається уникнути притягнення до відповідальності суддів, які переслідували активістів.

Про це Маселко написав на своїй сторінці у Facebook, розмістивши скан-копію відповіді ВРП.

«7 квітня 2016 року Вищій раді юстиції (яка реорганізована у Вищу раду правосуддя - УНІАН) передано справи щодо 305 "суддів Майдану". З цього часу ВРЮ відкрила провадження лише стосовно 45 суддів. Інші 260 чекають своєї черги», - поінформував адвокат.

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За його даними, стосовно більшості з цих 305 суддів вже закінчуються строки притягнення до відповідальності (3 роки з дня винесення рішення).

Водночас, як наголосив Маселко, у Вищій раді правосуддя заявили, що не мають інформації про закінчення строків притягнення до відповідальності суддів, які виносили незаконні рішення щодо учасників акцій протесту.

«Ми попросили ВРП дати інфо, коли закінчуються строки стосовно кожної справи. Але нам відповіли, що така інформація "не була створена в процесі діяльності ВРП і не перебуває у її володінні" !!!. Так, так виходить ВРП не володіє інфо стосовно строків покарання суддів. Очевидно, що їх закінчення буде сюрпризом для ВРП - "Ой ми хотіли покарати, але виявилось строк закінчився"», - заявив адвокат.