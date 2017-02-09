Суд дозволив заочно арештувати наближеного до Януковича екс-міністра Клименка

Як повідомляє прес-служба суду, 8 лютого колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу захисника, яка діє в інтересах підозрюваного Клименка, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 30 січня 2015 року.

«Вказаною ухвалою суду першої інстанції задоволено клопотання слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Клименка», - повідомили у прес-службі суду.

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За результатами апеляційного розгляду колегія суддів постановила: апеляційну скаргу, подану захисником в інтересах підозрюваного Клименка, задовольнити частково; ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 30 січня 2015 року скасувати; постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Клименка задовольнити; обрати Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також ухвалою роз’яснено, що в такому разі після затримання особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Як повідомляв УНІАН, Клименко очолював Міністерство доходів і зборів України з грудня 2012 року до кінця лютого 2014 року. Він належав до наближеного кола осіб до тодішнього президента Віктора Януковича. Після Революції Гідності він втік з України.

Екс-міністр підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах).

19 вересня 206 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у кримінальному провадженні проти екс-керівництва Міністерства доходів і зборів часів президентства Януковича експерти встановили збитки у розмірі 40 млрд доларів.