Віце-президент Газпрому відвідає шість європейських столиць
10:10, 03 січня 2009Політика
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Слідами української делегації
До Чехії для обговорення проблем транзиту російського газу через українську територію сьогодні вилітає віце-президент ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв. Після Праги він має намір відвідати також Париж, Лондон, Берлін, Відень і Брюссель, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на радіостанцію "Маяк".
Зазначмо, поїздку Європою з метою обговорення тієї ж проблеми здійснює і українська делегація.
Газпром 1 січня 2009 р. після закінчення контракту повністю припинив постачання газу Україні, яка є країною-транзитером. При цьому Москва продовжує постачати газ Європі. У Газпромі утримуються від прогнозів щодо термінів відновлення переговорів з "Нафтогазом України".
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