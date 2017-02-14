Вибори на Донбасі можливі щонайменше за 10 років, зараз вони тільки розпалять конфлікт – експерт

Проведення виборів на окупованій території Донбасу найближчим часом може тільки загострити ситуацію, а не покращити її. Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловила посередник у вирішенні конфліктів з 20-річним досвідом роботи в Європі, Азії та Африці Антьє Герберг.

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"Зараз на Донбасі не можна проводити вибори, тому що людей з Донбасу насправді там мало. І цей регіон зараз глибоко поляризований. В таких умовах вибори не проводять ніде в світі, тому що це тільки розпалить конфлікт, а не допоможе його розв'язати. Моя особиста думка полягає в тому, що ми повинні почекати приблизно 10 років, перш ніж проводити там вибори. І використовувати цей час для створення рівного громадянського суспільства там ", - зазначила Герберг.

За її словами, наразі найкращим варіантом для цих територій була б міжнародна адміністрація, не українська і не російська. Експерт уточнила, що такий метод використовувався і раніше при вирішенні конфліктів, але варто враховувати специфіку кожної ситуації.

"Є багато історичних прикладів: те ж Косово, Гонконг. Може, не в такому ж вигляді, тому що кожен конфлікт унікальний", - підсумувала Герберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв’ю виданню РБК-Україна посол Німеччини в Україні підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні.

Зокрема дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

Пізніше Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії. В МЗС Німеччини згодом заявили, що проведення будь-яких місцевих виборів на Донбасі можливе лише згідно з положеннями Мінських домовленостей та тільки після того, як обидві сторони погодять відповідні умови цих виборів.

Українська сторона відстоюватиме позицію щодо проведення виборів на Донбасі лише після виведення російських військ. «У спонтанній дискусії, яка останніми днями виникла у нас з нашими партнерами, ми ще раз чітко наголосили, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного й беззаперечного прогресу в їх безпековій частині», - заявив президент Петро Порошенко.