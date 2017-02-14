Низка депутатів ЄП виступили за посилення санкцій проти РФ в разі загострення нею конфлікту на Донбасі

Таку думку висловили ряд депутатів Європейського парламенту у вівторок у Страсбурзі в рамках пленарного засідання, на якому обговорювалося погіршення ситуації в Україні, зокрема, навколо Авдіївки, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Так, депутат ЄП, представник європейських народників Сандра Калнієте (Латвія), констатувавши погіршення ситуації в Україні, назвала ці події, зокрема, навколо Авдіївки, «ескалацією війни Путіна проти України».

«Це викликає занепокоєння Європи. Вона (ця війна) уже забрала більше 10 тисяч людських життів. Не робіть помилок, амбіції Путіна – не тільки контролювати Україну, його амбіції – зробити так, щоби ЄС та НАТО стали безсилими та не мали значення. Війна проти України – це крок у цьому напрямку, і це також є тестом для європейської єдності», – заявила вона.

Калнієте висловила переконання, що «важливо зупинити Путіна до того, як він просунеться до іншої країни в Європі».

«Економічні санкції були єдиним методом утримання ЄС проти його подальшої агресії. Зняття будь-яких із цих санкцій (в обмін на) щось менше, ніж повне виконання Росією Мінських домовленостей буде нашою власною поразкою. Без них наша політика втратить довіру та ефективність. Якщо відбудеться ескалація російської агресії, ми повинні продовжити та посилити санкції», – заявила вона.

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Таку ж думку поділяє депутат від лібералів Йоханнес ван Бален. «Росія продовжує окупувати частину України. Нічого немає нового. Чи ми можемо це прийняти? Ні. У нас є санкції, які повинні бути продовжені, також має бути можливим, що в разі, якщо Росія буде продовжувати рухатися цим шляхом, ці санкції будуть посилені, і в нас буде більше розумних санкцій проти Росії. Росія повинна знати, що для неї немає альтернативи, як тільки забратися з України, віддати Крим та працювати з нами нормальним шляхом», – заявив він.

Депутат Яцек Саціуш-Вольський вважає, що «чим більше ми вагаємося, тим далі йде Росія». «Російська війна в Україні та проти України – це факт, тому що ми – ЄС та США – вагаємося», – сказав політик.

На його переконання, ЄС повинен застосувати принцип «більше за більше» щодо санкції по відношенню до Росії. «Необхідно пропорційно збільшувати санкції відповідно до принципу «більше за більше», – сказав Саріуш-Вольський.

Він також висловився за необхідність переглянути Мінські домовленості, повернутися до Женевського формату за участю США та ЄС і дати Україні зброю.

Депутат від соціалістів Віктор Бостінару вважає, що тільки повне виконання Мінських домовленостей може вирішити цей конфлікт. «Ми закликаємо обидві сторони – українську та так званих сепаратистів – негайно та назавжди поважати режим припинення вогню. Водночас ми знову повинні засудити підтримку сепаратистів Росією та її пряме залучення. Ми сподіваємося, що Росія нарешті продемонструє відчуття відповідальності та використає свій вплив на сепаратистів для того, щоби вони поважали Мінські домовленості», – зазначив депутат ЄП.

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У свою чергу лідер зелених, депутат Ребекка Хармс засудила висловлювання колишнього президента Європейської комісії Романо Проді про зняття санкцій із Росії. «Романо Проді сказав це доволі чітко. Він сказав, що давайте, нехай Трамп скасує санкції з Росії. А потім він узяв слова Трампа, і сказав, що давайте зробимо Європу великою та сильнішою разом із Путіним», – переказала вона зміст сказаного.

При цьому Хармс назвала такі висловлювання «абсурдними». «З часу Авдіївки ми всі знаємо, що ми повинні говорити про збільшення санкцій», – наголосила політик.

У виступах депутати також висловлювалися на підтримку виконання Мінських домовленостей, а представники ультра-правих, націоналістичних сил, традиційно виступали на захист Росії, звинувачуючи в невиконанні Мінських домовленостей Україну.