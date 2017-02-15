Російський історик оцінив, чи є в Україні "культ Бандери"

Заяви довкола цієї теми прокоментував російський історик, фахівець з історії Росії XX століття Андрій Зубов в інтерв'ю Апострофу.

"Елементи відродження вшанування Степана Андрійовича Бандери є, так само як і взагалі української визвольної армії (УПА — УНІАН.). Я думаю, що це суто українська тема. Розумієте, в Польщі є культ їхнього засновника держави", - розповів він, маючи на увазі Пілсудського, який проводив деукраїнізацію Західної України, коли її приєднав до Польщі, і Західної Білорусі.

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"І це, до речі, викликало реакцію, в результаті якої з'явився рух українських націоналістів, в тому числі й Бандери. Тому звинувачення проти Бандери — це дивно. Тому що Бандера боровся з Пілсудським. А в Росії тим більше. Бандера боровся за незалежну Україну вже після 1945 року, коли вже ніякого нацизму, фашизму не було. І він говорив, що його головні вороги — комуністи", - зазначив російський історик.

При цьому, продовжив Зубов, вказувати нинішній Росії, де КДБ при владі, що Бандеру можна почитати, — це справа України.

Раніше голова правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявляв, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може зашкодити євроінтеграційним прагненням України.