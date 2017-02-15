Директор НАБУ назвав кількість детективів, які зараз працюють в бюро

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції під час відкритих громадських слухань та обговорення письмового звіту керівництва НАБУ з основних питань діяльності бюро, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб.

“На сьогоднішній день ми маємо 150 детективів. Майже повністю укомплектований штаб прокуратури (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — УНІАН)... У нас закінчується конкурс на детективів. В принципі, ми плануємо, що після цього конкурсу у нас залишиться 38 вакансій детективів”, - сказав Ситник.

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Він додав, що основний підрозділ НАБУ буде укомплектовано. Усі інші служби, за словами Ситника, укомплектовані на 90-95%, а деякі - повністю. Директор НАБУ уточнив, що йдеться про оперативно-технічне управління, управління спеціальних операцій, управління внутрішньої безпеки, а також управління аналітики.

Як відомо, НАБУ було створено указом президента України від 16 квітня 2015 року. Того ж дня директором бюро було призначено Ситника.